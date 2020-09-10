Al Jazeera: в Минюсте Ливана требуют от прокуратуры расследовать пожар в порту Бейрута

ТАСС, 10 сентября. Исполняющая обязанности министра юстиции Ливана Мари-Клод Наджем потребовала от генеральной прокуратуры проведения тщательного и незамедлительного расследования обстоятельств пожара в порту Бейрута. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, со своей стороны генеральный прокурор Ливана Гассан Увейдат дал поручение всем профильным службам в кратчайшие сроки выяснить причины происшествия.

Как информировал ранее телеканал Al Arabiya, пожар вспыхнул в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта Бейрута. К тушению подключены военные вертолеты. По данным Ливанского общества Красного Креста, пострадавших в результате ЧП нет.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту.