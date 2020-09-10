Суд в Крыму признал виновным водителя автобуса в столкновении с поездом в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Армянский городской суд Республики Крым признал виновным погибшего водителя автобуса в нарушении правил дорожного движения при столкновении с поездом, случившемся в апреле 2018 года, в нем погибли пять и пострадали семь человек, сообщается в четверг на сайте суда.

Следствием было установлено, что водитель в нарушение ПДД при подъезде к железнодорожному переезду не остановился у светофора, не убедился в отсутствии приближающегося локомотива, выехал на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с тепловозом поезда. Представитель умершего подсудимого не согласился с обвинением, считая водителя невиновным в совершении ДТП, предполагая, что могли быть другие причины произошедшего.

"Армянский городской суд Республики Крым вынес приговор водителю, нарушившему Правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть более двух лиц. Суд, всесторонне исследовав доказательства, признал погибшего водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и прекратил уголовное дело в связи со смертью подсудимого", - говорится в сообщении.

Авария произошла 8 апреля 2018 года днем на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск у села Суворово. В результате столкновения автобуса с тепловозом поезда сообщением Феодосия - Армянск пять человек погибли и семеро пострадали, водитель автобуса погиб.