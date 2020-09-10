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В Москве арестовали советника отдела департамента Минобороны по делу о взятке

Ведущий советник отдела департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев будет находиться под стражей до 8 ноября
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© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военные следователи задержали в Москве ведущего советника отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержание чиновника Минобороны РФ связано с делом о получении взятки в особо крупном размере.

"Следователи задержали Ликучева в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, с ним ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства. Он отказался комментировать фабулу дела.

В пресс-службе Басманного суда Москвы ТАСС сообщили, что Ликучев арестован до 8 ноября.

"Ликучев Виталий Викторович является подозреваемым по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - уточнила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. По ее словам, ходатайство об аресте заявил военный следственный отдел Следственного комитета РФ.

Ликучеву грозит до 15 лет колонии. Сумма взятки составила не менее 1 млн рублей.

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