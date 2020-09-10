Источник: в Москве задержали фигуранта по делу чиновника Минобороны о взятке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве военного изобретателя Юрия Здравило - фигуранта дела ведущего советника отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

"Вместе с Ликучевым был задержан также Юрий Здравило", - сказал собеседник агентства.

Изобретения Здравило относятся к областям маскировки, защиты личного состава, вооружения и военной техники.

Ликучев арестован до 8 ноября. Фигуранты дела являются подозреваемыми по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)". Дело расследует военный следственный отдел Следственного комитета РФ.

Санкции статьи предполагают наказание на срок до 15 лет. Сумма взятки составила не менее 1 млн рублей.