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СК Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам

На 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам, сообщили в МВД Белоруссии

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам поступления угроз должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

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"По состоянию на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В пресс-службе добавили, что подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить тех, кто рассылал угрозы должностным лицам.

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