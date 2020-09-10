Reuters: в ДР Конго боевики убили более 20 жителей двух деревень

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили более 20 человек в двух деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на власти провинции Итури.

"Две деревни Цаби и Тондоли в районе Ируму были атакованы в ночь на 10 сентября, - заявил представитель местной общины Джили Готабо. - Среди убитых трое старейшин этих деревень".

Член администрации района Ируму Рахель Тарвайи сообщила, что утром из мест, где бесчинствовали экстремисты, наблюдается массовое бегство жителей. "Люди находятся в полной панике", - подчеркнула она.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДР Конго.

Согласно подсчетам ООН, боевики АДС с начала 2019 года убили на востоке ДРК более 1 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что руководители АДС в последние годы установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской исламистской группировкой "Аш-Шабаб".