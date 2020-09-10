Наводнения нанесли провинции на востоке Китая ущерб более чем на $5 млрд

ШАНХАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Вызванные сильными ливнями наводнения с июля нанесли восточной китайской провинции Цзянси прямой экономический ущерб на сумму свыше 34,4 млрд юаней (более $5 млрд). Такие данные публикует в четверг шанхайский информационный ресурс "Пэнпай" со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Сильнее всего от наводнений эта китайская провинция страдала в июле. По состоянию на начало сентября наводнения нарушили нормальную жизнь более 9 млн местных жителей. Спасатели были вынуждены экстренно эвакуировать из затопленных районов свыше 310 тыс. человек.

Ливни и вышедшие из берегов реки нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям на площади более 741 тыс. гектар. За указанный период было разрушено или повреждено в общей сложности более 180 тыс. строений.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с июня наводнения нарушили нормальную жизнь в стране свыше 63 млн человек, прямой экономический ущерб составил более 179 млрд юаней (свыше $25 млрд). В результате разгула стихии более 200 человек погибли.