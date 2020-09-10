В Минске задержали журналиста Дмитрия Семченко

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали Дмитрия Семченко, бывшего ведущего белорусского телеканала ОНТ, который также возглавлял президентский пул.
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Об этом сообщает в четверг правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.
"Задержан Дмитрий Семченко, который ранее работал на телеканале ОНТ и возглавлял президентский пул, а в августе покинул его. Приблизительно в 16:30 в его квартиру пришли люди в масках и его увели", - сказано в сообщении.