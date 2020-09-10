В Минске задержали журналиста Дмитрия Семченко

Об этом сообщает в четверг правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

"Задержан Дмитрий Семченко, который ранее работал на телеканале ОНТ и возглавлял президентский пул, а в августе покинул его. Приблизительно в 16:30 в его квартиру пришли люди в масках и его увели", - сказано в сообщении.