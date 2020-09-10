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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что виновники погромов в Минске должны возмещать причиненный ущерб

Президент Белоруссии отметил, что ликвидация последствий беспорядков на столичных улицах "обходится в хорошие деньги"

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Люди, учинившие погромы в Минске, должны возмещать средства, затраченные на устранение последствий беспорядков. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил, - цитирует его агентство БелТА. - А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет".

Глава белорусского государства отметил, ликвидация последствий беспорядков на столичных улицах стоит значительных средств.

Раннее в четверг Лукашенко призвал работников органов прокуратуры не только дать правовую оценку действиям организаторов Координационного совета белорусской оппозиции, но и принять в их отношении "более мощные, острые" меры реагирования.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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