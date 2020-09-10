В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой. О решении открыть официальное расследование обстоятельств гибели 33-летней россиянки сообщило в четверг агентство ANSA.

При этом, как уточняется, подозрений в преднамеренном убийстве нет. Женщина, снимавшаяся для журналов, часто обнаженной, была обнаружена мертвой у южного побережья Сардинии. Согласно рассказу выжившего фотографа, он приплыл с Федоровой на арендованной моторной лодке для проведения фотосессии. Потом пара решила искупаться, бросив якорь. Однако лодка сорвалась, и ее унесло течением. Женщина не смогла спастись. О гибели модели ранее сообщила ее мать.

Как корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Италии, консульство поставлено итальянской стороной в известность о произошедшем и "оказывает техническую поддержку в решении бюрократических вопросов". Тело, скорее всего, будет кремировано, а прах вывезен на родину. По данным собеседника агентства, в Италию уже прибыла мать погибшей.