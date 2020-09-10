Экс-советника отдела ГУВР РФ арестовали по делу чиновника Минобороны Ликучева

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего советника отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"В отношении Здравило Юрия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд отправил под арест до той же даты другого фигуранта дела о взятке - ведущего советника отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева.

Фигуранты дела являются подозреваемыми по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело расследует военный следственный отдел Следственного комитета РФ. Санкции статьи предполагают наказание на срок до 15 лет.

Юрий Здравило является автором патентов, которые относятся к областям маскировки, защиты личного состава, вооружения и военной техники.