Пожар в порту Бейрута потушили

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Пожар в морском порту столицы Ливана потушен. Над местом происшествия продолжают работать военные вертолеты, сообщил телеканал MTV.

Ранее администрация бейрутского порта заявила, что пока рано говорить о причинах возгорания. Пожар начался в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту.