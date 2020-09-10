Для фигурантов дела о нападении на сотрудников ОМОН Петербурга запросили пожизненный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Коллегия присяжных со второго раза признала виновными фигурантов дела о разбойном нападении на сотрудников ОМОН в Петербурге, в результате которого один из них погиб. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, прокурор просил назначить двоим наказание в виде пожизненного заключения, еще одному фигуранту - 24 года колонии.

"В Санкт-Петербургском городском суде завершились прения по уголовному делу в отношении Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна. <…> Вердиктом присяжных заседателей Нусимович, Левинский и Геворкян единодушно признаны виновными и не заслуживающими снисхождения. <…> Прокурор просил назначить наказание: Нусимовичу в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима; Левинскому - в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима; Геворкяну - 24 года в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Левинский пояснил, что в деле нет ни одного доказательства, подтверждающего его вину, он просил его оправдать. Защитник Геворкяна пояснила, что вердикт ей непонятен и полагает, что он противоречив, просила признать Геворкяна невиновным. Нусимович полагает, что вердикт крайне запутанный, в нем нет логики, он противоречит сам себе, на основании его нельзя вынести справедливый приговор, добавили в пресс-службе судов.

В 2015 году на проспекте Маршака в Красногвардейском районе Петербурга трое местных жителей Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян совершили вооруженное нападение на сотрудников ОМОН, перевозивших деньги. В результате один сотрудник был убит, второй серьезно ранен, служебный автомобиль ОМОН злоумышленники подожгли, похитив сумку с 24 млн рублей. Нападавшие были задержаны весной 2016 года, они обвинялись в убийстве, разбое, бандитизме, махинациях с идентификационным номером и регистрационным знаком машины и были помещены под стражу. Коллегия присяжных оправдала фигурантов из-за непричастности к нападению по статьям УК РФ "Бандитизм", "Разбой" и "Убийство", а в феврале текущего года Санкт-Петербургский городской суд оправдал фигурантов дела из-за "неустановленности самих событий преступления" и признал за ними право на реабилитацию.

В феврале прошлого года Нусимович был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов, он получил наказание в виде ограничения свободы на 2 года и освобожден от него, так как суд зачел в срок заключения пребывание под стражей.

В мае прошлого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор, вынесенный ранее городским судом Санкт-Петербурга фигурантам, и отправил дело на пересмотр.