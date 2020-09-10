В КБР запертый в классе первоклассник выпрыгнул из окна

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии запертый школьник, которого заперла в классе учительница, выпрыгнул со второго этажа. Прокуратура региона проводит проверку в связи с инцидентом.

Ранее в соцсетях появилось видео, где мама первоклассника рассказывает, как ее сына заперли в классе и он, испугавшись, что его оставили одного в школе, выпрыгнул из окна второго этажа. Отмечается, что мальчик сломал тазобедренный сустав.

"Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики организована проверка по факту причинения вреда здоровью учащемуся МКОУ "СОШ 2" г.о. Прохладный в результате падения из окна второго этажа общеобразовательного учреждения. Из материалов проверки следует, что этому предшествовало то, что учащийся был заперт по небрежности преподавателем в классе", - говорится в сообщении. Ход проверки взят на контроль прокуратурой республики.