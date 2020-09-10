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Президент Ливана считает, что пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией

При этом Мишель Аун не исключил, что причиной происшествия могла стать халатность
Президент Ливана Мишель Наим Аун Dalati Nohra via AP
Описание
Президент Ливана Мишель Наим Аун
© Dalati Nohra via AP

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Заседание Высшего совета обороны (ВСО) Ливана, посвященное мерам по борьбе с последствиями пожара в морском порту Бейрута, началось в четверг вечером во дворце Баабда. Выступая на его открытии, президент республики Мишель Аун потребовал от спецслужб оперативно выяснить, что стало причиной нового происшествия в порту.

"Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошел из-за проявленной халатности, - заявил Аун, слова которого приводит пресс-служба главы государства. - В любом случае мы должны в кратчайшие сроки узнать, по какой причине произошло возгорание, и привлечь к ответственности виновных".

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Хасана Диаба, пожар в порту "стал новым ударом в спину ливанцам". "Всем, властям и обществу, брошен вызов, - сказал Диаб. - Люди ждут ответа на свои вопросы, поэтому расследование должно быть проведено немедленно, а виновные - найдены".

Как заявил журналистам командир пожарной команды Бейрута Аббас аль-Масри, участвующий в тушении пожара, на данный момент пламя удалось погасить, однако работы в порту продолжаются.

Как информировал ранее телеканал Al Arabiya, пожар вспыхнул в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта Бейрута. К тушению подключены военные вертолеты. Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, в результате ЧП никто не пострадал.

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