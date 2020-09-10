Президент Ливана считает, что пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Заседание Высшего совета обороны (ВСО) Ливана, посвященное мерам по борьбе с последствиями пожара в морском порту Бейрута, началось в четверг вечером во дворце Баабда. Выступая на его открытии, президент республики Мишель Аун потребовал от спецслужб оперативно выяснить, что стало причиной нового происшествия в порту.

"Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошел из-за проявленной халатности, - заявил Аун, слова которого приводит пресс-служба главы государства. - В любом случае мы должны в кратчайшие сроки узнать, по какой причине произошло возгорание, и привлечь к ответственности виновных".

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Хасана Диаба, пожар в порту "стал новым ударом в спину ливанцам". "Всем, властям и обществу, брошен вызов, - сказал Диаб. - Люди ждут ответа на свои вопросы, поэтому расследование должно быть проведено немедленно, а виновные - найдены".

Как заявил журналистам командир пожарной команды Бейрута Аббас аль-Масри, участвующий в тушении пожара, на данный момент пламя удалось погасить, однако работы в порту продолжаются.

Как информировал ранее телеканал Al Arabiya, пожар вспыхнул в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта Бейрута. К тушению подключены военные вертолеты. Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, в результате ЧП никто не пострадал.