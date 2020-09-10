Два человека пострадали в Петербурге из-за штормового ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Два человека получили травмы в Санкт-Петербурге из-за штормового ветра. Стихия повалила в городе более 100 деревьев, а также повредила пять автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Санкт-Петербурге совершено 140 выездов (повалено 107 деревьев, 32 слабо закрепленные конструкции). Два человека пострадали: один при падении строительного манипулятора, другой при ударе от козырька торговой палатки. Повреждено пять легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

9 сентября Главные управления МЧС по Петербургу и Ленинградской области предупредили о значительном ухудшении погодных условий в четверг.