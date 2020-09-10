Белых допрошен в Кирове как свидетель по делу о злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи допросили бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

"Состоялся первый допрос моего подзащитного. Мы полагаем, что к Никите Юрьевичу претензий по уголовному делу быть не может, так как банкротство и другие серьезные проблемы с "Крик" возникли значительно позже - в 2016 году, когда Белых уже не был губернатором и к руководству предприятия ["Крик"] он отношения не имел", - сказал защитник. При этом он обратил внимание на неважное самочувствие своего подзащитного после этапирования в Киров для следственных действий.

По словам адвоката, Белых может содержаться только два месяца в СИЗО, а далее его должны этапировать обратно к месту отбытия наказания. "Понятно, что одним допросом не ограничиться, но сколько именно будет свидетель допрашиваться по срокам, сказать сейчас сложно", - резюмировал Андрей Грохотов. Он счел неэтичным обсуждать обстоятельства уголовного дела, так как еще идет расследование, а его подзащитный является свидетелем в этом деле.

Отбывающий наказание в колонии в Рязанской области Белых был этапирован в Киров еще в конце августа, а уголовное дело, в рамках которого допрашивают экс-губернатора, связано не с ним, а с организацией "Крик". Дело ведет СК по Кировской области.