Суд Москвы продлил до декабря арест четырех фигурантов дела о торговле детьми

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест еще четырем фигурантам уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, ходатайство следствия было рассмотрено в закрытом режиме.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых Владислава Мельникова, Лилии Панаиоти, Юлианы Ивановой и Тараса Ашиткова на срок до 14 декабря", - сказала собеседница агентства.

9 сентября суд продлил меру пресечения Валентине Чернышовой, Кириллу Анисимову, Роману Емашеву. Татьяне Блиновой (находится под домашним арестом) меру будут продлевать в пятницу.

Менеджер Чернышова и юрист компании "Росюрконсалтинг" Емашев дали признательные показания и попросили следствие о заключении досудебного соглашения. В рамках сделки со следствием фигуранты обязались содействовать следователям, изобличить соучастников, сообщить о их роли, способах конспирации, лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, других обстоятельствах деятельности по организации торговли несовершеннолетними детьми. По мнению защиты обвиняемых, пойти на такой шаг сотрудников "Росюрконсалтинга" побудило предложение следствия по изменению меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на более мягкую.