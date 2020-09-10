В Ростовской области при пожаре в техникуме пострадали четыре ребенка

ТАСС, 10 сентября. Четыре ребенка пострадали при пожаре в Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В городе Азове при пожаре в Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме пострадали четыре ребенка. Возгорание ликвидировано на 3 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие отравились продуктами горения, их направили на обследование в больницу.

Очаг возгорания находился в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного здания. Из него были эвакуированы 59 человек, в том числе 54 ребенка.

Собеседник агентства добавил, что причиной пожара стало короткое замыкание в бойлере.

"Причиной возгорания стало короткое замыкание, произошедшее в бойлере в подсобке", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (21:45 мск) - добавлена причина пожара.