В ДТП в Рязани пострадали семь человек

ТАСС, 10 сентября. Семь человек получили различные травмы при столкновении в четверг вечером в Рязани маршрутного такси с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"В аварии пострадали семь человек, им оказали необходимую медпомощь", - сказал собеседник агентства.

По данным УМВД по региону, на перекрестке Московского шоссе и Мервинской улицы в Рязани столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области, в результате аварии травмы получили водитель и две пассажирки Chevrolet Aveo, а также четыре пассажирки микроавтобуса Citroen, с различными травмами их госпитализировали.