В ОНК рассказали, что у Ефремова нет абстинентного синдрома

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов в течение длительного времени не употреблял алкоголь, у него нет абстинентного синдрома. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"У него нет абстинентного синдрома, у него не дрожат руки. То есть видно, что человек не употреблял алкоголь продолжительное время, по крайне мере перед тем как его поместили в камеру", - сказала она в эфире телеканала "Дождь".

Состояние у него сложное, он подавлен, но не критически. По словам Меркачевой, психолог дважды беседовала и проводила тесты с Ефремовым, но ничего указывающего на то, что ему необходима специальная терапия, нет.

Сейчас Ефремов находится на карантине в 8-местной камере с двумя другими заключенными. На следующей неделе его переведут в обычную камеру, где у него будет холодильник, телевизор и постоянные соседи. Ефремов также сообщил, что ему тяжело подниматься на седьмой этаж. У него есть проблемы со здоровьем и члены ОНК посоветовали ему записаться в платный спортзал в изоляторе, но актер отказался. Также он отказался от шахмат и нард, сказав, что ему достаточно книг. Среди них были книги Охлобыстина и Прилепина. Также Меркачева сообщила, что жалоб у Ефремова никаких нет.

Член ОНК отметила, что актер изучал судебную практику и знает, что за ДТП со смертельным исходом, даже в пьяном виде, обычно дают меньше, а он получил, в принципе, по максимуму.