Суд вынес приговор четырем фигурантам дела о растрате 122 млн рублей в банке "Легион"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от 4,5 до 7,5 года колонии четверых фигурантов уголовного дела о растрате в банке "Легион". Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Установлено, что в 2014 году сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а также заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии. Таким образом председатель правления АКБ "Легион" и его сообщники похитили принадлежащие банку денежные средства на общую сумму 122 млн рублей", - сообщили в прокуратуре столицы.

Бывший зампредседателя правления АКБ "Легион" Виктор Брусенцев, бывший советник правления Андрей Батищев и Михаил Корольков признаны виновными в растрате в особо крупном размере, четвертый подсудимый Дмитрий Хайков - в пособничестве в растрате.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Брусенцева и Батищева к 7,5 года лишения свободы со штрафами в размере 800 тыс. рублей каждому, Королькова - к 6 годам со штрафом в 600 тыс. рублей, Хайкова - к 4,5 года и штрафу в 500 тыс. рублей. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда. Бывший председатель правления банка был объявлен в розыск в 2018 году.