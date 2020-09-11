AP: не менее 500 тыс. человек эвакуированы в Орегоне из-за природных пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 500 тыс. человек эвакуированы в американском штате Орегон из-за природных пожаров. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

Агентство подчеркивает, что речь идет более чем о 10% населения штата, которое составляет свыше 4,2 млн человек. Площадь пожаров лишь на территории Орегона превышает 362 тыс. га. Известно по меньшей мере о трех погибших. Ранее стало известно о том, что власти Орегона не исключают того, что причиной возникновения пожара мог стать умышленный поджог.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, в американских штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон бушуют более 100 природных пожаров. Их общая площадь составляет свыше 1,7 млн га.