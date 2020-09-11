СМИ: взрыв произошел возле отеля на юге Китая

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в пятницу возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека получили травмы.

Инцидент произошел около 09:00 по местному времени (04:00 мск) в городском районе Доумэнь. По данным телеканала, два человека получили легкие травмы, один - ожоги. Причиной ЧП стал взрыв газа.

На место происшествия прибыли пожарные, ведутся поисково-спасательные работы.