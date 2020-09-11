В Кемеровской области три человека погибли в ДТП

КЕМЕРОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате автомобильной аварии в районе города Прокопьевска на юго-западе Кемеровской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 06:30 (02:30 мск) на 72-м км автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск - Терентьевское. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли трое мужчин, один получил травмы и госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП, на месте работает следственно-оперативная группа.