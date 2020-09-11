Пожар на складе в Ростовской области локализовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Пожарные расчеты локализовали возгорание на площади 1 тыс. кв. м на складе с семечками в поселке Водопадном Аксайского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 06:17 мск [зафиксирована] локализация на [площади] 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар начался в 04:04 мск в пятницу. Пожару присвоен повышенный ранг №2. В борьбе с огнем принимают участие 55 человек, задействовано 16 единиц техники, в том числе 48 человек и 13 единиц техники от МЧС России.