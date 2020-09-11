Граждан РФ нет среди пострадавших при взрыве у отеля в китайском Чжухае

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу находится в контакте с китайской стороной в связи со взрывом, прогремевшим в пятницу у гостиницы в городе Чжухай (провинция Гуандун) на юге страны. Как сообщил ТАСС по телефону консул Александр Капишников, россиян среди пострадавших в результате инцидента нет.

"Мы запросили информацию у [местного] управления общественной безопасности. Сведений о том, что среди пострадавших есть граждане Российской Федерации, нет", - сказал он. "Мы находимся в контакте с китайской стороной. Если будет какая-либо новая информация, нас уведомят", - добавил дипломат.

Инцидент произошел в 09:00 по местному времени (04:00 мск) возле отеля "Тэнху". Причиной ЧП стал взрыв газа. В результате были повреждены расположенные поблизости жилые и коммерческие здания.

В настоящее время известно о трех пострадавших. Два человека получили легкие травмы, один - ожоги. Они доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов. По состоянию на 10:00 (05:00 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Поисково-спасательная операция продолжается. Подробности случившегося выясняются.