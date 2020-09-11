Одна из сопровождавших Навального в Сибири уклонилась от дачи объяснений

ТАСС, 11 сентября. Одна из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего с ним и выехала за границу. Ее местонахождение устанавливается, сообщили в пятницу в следственном управлении Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что остальные пять человек, сопровождавшие Навального, были опрошены. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

Кроме того, полицейские восстановили хронологию пребывания блогера и сопровождавших его людей в Томске и Томской области, установили маршрут их передвижения, круг общения, места, в которых они жили и которые посещали.