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В одной из школ в Стерлитамаке обрушился потолок

Никто не пострадал

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Потолок обрушился в школе в башкирском Стерлитамаке, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Прокуратура Стерлитамака инициировала надзорные мероприятия по факту обрушения потолка в Стерлитамакской средней общеобразовательной школе №7. В момент происшествия учащиеся и преподаватели в помещении отсутствовали", - сообщает ведомство.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц школы, органов власти и контролирующих организаций, которые отвечают за соблюдение прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.

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