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В Петербурге две лже-сотрудницы Пенсионного фонда украли у блокадницы миллион рублей

Полиция ищет злоумышленниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургские полицейские ищут двух женщин, которые, как заявила в полицию пенсионерка 1932 года рождения, похитили у нее из квартиры 1 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В полицию поступило заявление от пенсионерки 1932 года рождения о том, что 8 сентября около 15:00 две неизвестные женщины, позвонив в звонок и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в ее квартиру, расположенную в одном из домов по ул. Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением ее самочувствия, совершили хищение 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские разыскивают злоумышленниц.

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