СМИ: по меньшей мере 23 человека погибли в результате лесных пожаров на западе США

ТАСС, 11 сентября. Число жертв лесных пожаров, охвативших запад США, выросло до 23. Об этом в четверг вечером сообщила газета USA Today.

По ее данным, пожары охватили более 12 штатов на западе США. 19 погибших зарегистрированы в Калифорнии, трое - в Орегоне и один - в штате Вашингтон. Агентство Reuters ранее информировало об 11 погибших в Калифорнии, еще о трех жертвах сообщали власти Орегона.

"Беспрецедентные погодные условия привели к возникновению чрезвычайной ситуации с лесными пожарами в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и других штатах", - сообщает Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо.

Власти Орегона в четверг заявили, что более 500 тыс. жителей штата эвакуированы из-за пожаров.

Сотрудники Национального межведомственного пожарного центра сообщали, что в результате пожаров на западе страны выжжено более 3,4 млн акров (1,375 млн гектаров) земли. Снимки с американских спутников, опубликованные Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства, свидетельствуют, что во вторник дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны. Температура у поверхности в некоторых местах превышала 191 градус Цельсия.