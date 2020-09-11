В Ростовской области загорелся автобус с пассажирами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в салоне пассажирского автобуса ПАЗ в Егорлыкском районе Ростовской области, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 08:38 мск на 7-м километре автодороги Кавалерский - Егорлыкская в Ростовской области произошел пожар в пассажирском автобусе ПАЗ, он был ликвидирован на площади 14 кв. м", - говорится в сообщении.

В момент возгорания в салоне автобуса находились 30 человек. Пострадавших нет, пассажиры уехали на попутном транспорте, отметили в пресс-службе.