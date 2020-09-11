В Петербурге задержали банду, подозреваемую в разбойном нападении на автосервис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Пять человек задержаны по делу о разбойном нападении на автосервис в Санкт-Петербурге. Как отметили в пресс-службе МВД по региону, также установлена причастность банды к нападению на работников логистической компании, ущерб от которого составил 9,5 млн рублей.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ по местам проживания задержали пятерых граждан. По версии полиции, они являются участниками организованной группы. Это 43-летний ранее судимый петербуржец Александр, 33-летний уроженец Вологодской области Роман, 28-летний ранее судимый уроженец Закавказья Арам, 26-летняя петербурженка Елена и 32-летний ранее судимый житель Петербурга Николай", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД.

16 мая поступило сообщение о том, что около 04:00 четверо неизвестных на автомобиле заехали в автосервис на улице Симонова и, разбив стекло, похитили металлический ящик. При этом 22-летний администратор автосалона, пытаясь помешать нападавшим, на своем автомобиле спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения. Однако злоумышленникам удалось скрыться на автомобиле BMW с подложными госзнаками. В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Всеволожска за медпомощью самостоятельно обратился гражданин со множественными травмами конечностей, в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). В ходе обысков у участников организованной группы изъят автомобиль BMW, на котором они передвигались в момент налета на автосервис, а также подменные госномера и предмет, похожий на автомат. Оружие передано на экспертизу", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полиция установила причастность задержанных еще к одному резонансному случаю, произошедшему 15 июня около 10:00 в Невском районе Петербурга у офиса на проспекте Обуховской обороны. Злоумышленники в масках напали на работников логистической компании, избили их и похитили деньги. Сумма ущерба составила 9,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности задержанных.