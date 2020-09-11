В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Удар молнии, по предварительным данным, стал причиной смерти пастуха одной из овцеводческих ферм в Астраханской области. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, во время грозового дождя в мужчину и несколько овец попал разряд молнии. По факту гибели мужчины от удара молнии проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело 50-летнего пастуха обнаружил хозяин овцеводческой фермы в 5 км от Яндыковского сельсовета.