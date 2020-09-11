В одной из квартир дома в центре Москвы обрушился потолок

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Два человека получили травмы при обрушении потолка в одной из квартир дома в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"В доме 18, строение 2 в Печатниковом переулке произошло обрушение потолка в квартире, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обрушение произошло в квартире на четвертом, последнем этаже. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт произошедшего. Помощь подразделений ведомства не потребовалась.

В новость внесены изменения (12:04 мск) - добавлена информация по тексту.