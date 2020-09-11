Против менеджера банка в Калининграде возбудили 18 уголовных дел о хищении денег клиентов

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Менеджер одного из банков в Калининграде за полгода похитил 3 млн рублей со счетов клиентов. Следственной частью регионального МВД в отношении злоумышленника возбуждено 18 уголовных дел, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Работника финансового учреждения подозревают в девяти эпизодах краж денег с банковских счетов и в стольких же фактах неправомерного доступа к компьютерной информации. Он дал признательные показания.

"Как установили следователи СЧ УМВД совместно с сотрудниками отдела "К", злоумышленник в течение полугода с использованием своего служебного положения оформлял на клиентов банка без их ведома банковские карты, на которые затем переводил с их накопительных счетов деньги и обналичивал через банкоматы. Подозреваемый искал своих жертв среди клиентов преимущественно пожилого возраста, которые осуществляли долгосрочные вклады и подолгу не появлялись в офисе банка", - пояснила начальник пресс-службы МВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

По версии следствия, от действий злоумышленника пострадали девять человек, а общий размер похищенных денег составил 3 млн рублей. Подозреваемый признался, что деньги проиграл на спортивных ставках.

Против него возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"). Следователи СЧ УМВД и оперативники отдела "К" при содействии службы безопасности банка изъяли в учреждении финансовую документацию и компьютерную технику, провели экспертизы, а также иные следственные действия.