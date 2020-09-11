Неизвестные "заминировали" ТЦ "Мега" на Калужском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверяют торговый центр "Мега" в столице после сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в ТЦ "Мега" на 21-м км Калужского шоссе. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.