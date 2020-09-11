Теплоход сел на мель в Рязанской области

ТАСС, 11 сентября. Теплоход "Бородино", на борту которого находится около 130 человек, сел на мель на Оке в Касимовском районе Рязанской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава Касимовского района Герман Боков.

"В 19:02 10 сентября теплоход "Бородино" сел на мель. В 3:00 пришел буксир с Мурома - погода была страшная, ливень был, ураган. Пока снять с мели их не удается. На борту находится 131 турист, 42 члена экипажа, все здоровы, эвакуация людей не требуется", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в Минтрансе Рязанской области, теплоход вышел за пределы судового хода и сел на мель.

"Весной этого года руководством канала им. Москвы было принято решение навигацию по Оке для туристических теплоходов запретить. То есть были демонтированы причалы, пристани. Откуда взялся теплоход, надо разбираться. Сейчас глубина Оки такая, что не позволяет таких вещей", - добавил он.

По информации главка МЧС, на борту теплохода находится 131 человек, в том числе 42 члена экипажа. "Погибших и пострадавших нет, осуществлена буксировка теплохода на 7 м", - уточнили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в Минтрансе Рязанской области, теплоход вышел за пределы судового хода и сел на мель. Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте начал проверку после инцидента.

Согласно данным из открытых источников, теплоход принадлежит судоходной компании "Белый лебедь".

В новость внесены изменения (13:28 мск) - уточняется число людей на борту, добавлены подробности.