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В Мурманской области произошло массовое ДТП

Пострадали четыре человека

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Утренний туман в Мурманской области и несоблюдение дистанции стали причиной нескольких ДТП на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области. Как сообщает в пятницу Главное управление МЧС по Мурманской области, в аварии из 11 машин пострадали четыре человека.

"На трассе "Кола", ФАД Р-21 (район г. Мончегорск) на участке 1264-1265 км произошло несколько ДТП, общее количество машин - 11, число пострадавших - 4", - говорится в сообщении. Движение на этом участке дороги ограничено.

Утренний туман стал также причиной задержки авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным онлайн-табло мурманского аэропорта на 12:00 мск, все задержанные рейсы прибыли в Мурманск.

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