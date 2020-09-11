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СК возбудил дело по факту отравления детей при дезинфекции квартиры на юге Москвы

В квартире была проведена дезинфекция от тараканов, в результате женщина и ее трое малолетних детей госпитализированы с предварительным диагнозом отравление

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления троих детей во время дезинфекции квартиры на юге Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала она.

По словам Ивановой, в одной из квартир на юге столицы была проведена дезинфекция от тараканов. В результате женщина и ее трое малолетних детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения госпитализированы с предварительным диагнозом отравление.

"Следователи устанавливают фирму, проводившую дезинфекцию, а также проверят качество используемых препаратов и безопасность предоставляемых услуг", - сказала Иванова.

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