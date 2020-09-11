Прокуратура нашла фирму, чья дезинсекция привела к госпитализации женщины с тремя детьми

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прокуратура установила компанию, проводившую дезинсекцию в квартире на Бирюлевской улице на юге Москвы, в результате чего была госпитализирована женщина с тремя малолетними детьми. Об этом сообщила журналистам представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратурой Южного административного округа установлена фирма, выполнившая данные работы, в которой в настоящее время проводится прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства, в том числе о защите прав потребителей", - сообщила она.

10 сентября после выполнения по договору работ по обработке помещений от насекомых трое малолетних детей (2016, 2018 и 2020 годов рождения) вместе с матерью были доставлены в медучреждение с острым отравлением дыхательных путей.

Ранее столичные следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится также проверка качества использовавшихся препаратов для выведения тараканов.