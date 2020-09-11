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Севший на мель под Рязанью теплоход продолжил маршрут

Судно плыло по маршруту Москва - Муром

ТАСС, 11 сентября. Теплоход "Бородино", севший на мель на Оке под Касимовым вечером 10 сентября, вернулся на маршрут. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в МЧС по Рязанской области.

"Теплоход сняли с мели, он поплыл в сопровождении буксира по намеченному маршруту. Он плыл по маршруту Москва - Муром", - уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщалось ранее, теплоход, на борту которого находится 131 человек, в том числе 42 члена экипажа, вышел за пределы судового хода и сел на мель на Оке в Касимовском районе около 19:00 10 сентября.

Для снятия судна с мели к месту происшествия был направлен буксир. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Линейный отдел полиции проводит проверку.

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