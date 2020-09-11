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Два пассажира автобуса пострадали в ДТП на проспекте Андропова в Москве

По предварительным данным, водитель машины при перестроении столкнулся с автобусом

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Автобус и автомобиль столкнулись на проспекте Андропова в столице, в результате ДТП два пассажира общественного транспорта обратились к медикам за помощью. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На проспекте Андропова, 9 - ДТП автомобиля и 901-го автобуса. По предварительным данным, водитель машины при перестроении столкнулся с автобусом. В городском транспорте незначительные травмы получили два пассажира и обратились за медицинской помощью. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

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