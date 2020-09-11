Работы на крыше стали причиной обрушения потолка в квартире дома в центре Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку после обрушения потолка в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщила ТАСС в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Днем 11 сентября в ходе ремонта кровли жилого дома, расположенного в Печатниковом переулке, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Женщина, проживающая в квартире, а также мужчина, производивший работы на крыше, в результате инцидента серьезных травм не получили", - сказала она.

Пострадавших осмотрели врачи, от госпитализации они отказались. По факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что в доме 18, строение 2 в Печатниковом переулке произошло обрушение потолка. Инцидент произошел в квартире на четвертом, последнем этаже. На место выезжали сотрудники МЧС, но их помощь не потребовалась.