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Задержан замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие", - заявили в пресс-службе.

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