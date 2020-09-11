Задержан замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие", - заявили в пресс-службе.