Суд в Москве арестовал сына депутата Госдумы по делу об избиении

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу заключил под стражу сына депутата Госдумы РФ Мурада Гаджиева Абдулгамида Гаджиева по делу о причинении вреда здоровью средней тяжести.

"Гаджиеву Абдулгамиду судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" - сообщили ТАСС в суде.

Гаджиеву вменяется преступление по ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений). Гаджиев был этапирован в Москву из Ростова-на-Дону, где его задержали накануне.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Абдулгамид Гаджиев является сыном депутата Госдумы РФ Мурада Гаджиева, члена комитета по транспорту и строительству.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.