В Москве задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать двух девочек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали москвича, попытавшегося изнасиловать двух девочек. Как сообщила в пятницу ТАСС представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова, ему предъявлено обвинение.

"18-летнему жителю столицы предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)", - сказала она.

Ранее, 9 сентября, молодой человек увидел на улице девочку и проследовал за ней в подъезд жилого дома на востоке Москвы, там он напал на нее и попытался изнасиловать. Затем он совершил аналогичное нападение на другую девочку в соседнем районе. "Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку дети оказали активное сопротивление и стали кричать", - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.