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Писавший неприличные сообщения девочке курьер не работает в Delivery Club

В пресс-службе компании сообщили, что заказ доставлял курьер ресторана "Бургер кинг"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курьер, обвиненный в отправке неприличных сообщений несовершеннолетней в Подмосковье, не работает в сервисе доставки Delivery Club, заявили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

Ранее в компании сообщили, что проверяют информацию о курьере, отправлявшем такие сообщения 11-летней девочке после доставки заказа из сети "Бургер кинг".

"Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию. Безопасность и комфорт клиентов - наши безусловные приоритеты", - заявили в пресс-службе.

"Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент", - добавили в Delivery Club.

ТАСС направил запрос в "Бургер кинг".

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