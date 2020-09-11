В Ижевске приговорили к шести годам колонии пособника в убийстве двух человек и разбое

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Один из пособников разбойного нападения в Ижевске в июне 2019 года, в ходе которого были убиты два человека, похищены деньги и ювелирные крашения всего на сумму более 31 млн рублей, приговорен к шести годам колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

"Прокуратурой Октябрьского района города Ижевска поддержано государственное обвинение в районном суде по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Ижевска. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в разбое. Ему определено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

Суд и следствие установили, что 14 июня 2019 года двое мужчин проникли в квартиру семьи, напали на отца, ударили его по голове тупым предметом, затем задушили спящего сына. После этого открыли сейф и похитили деньги, также забрали ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 31 млн рублей и скрылись на заранее подготовленном автомобиле с водителем. Тревогу подняла супруга погибшего, находившаяся на работе, на звонки которой перестали отвечать сын и муж.

В прокуратуре уточнили, что подсудимый - бывший муж сестры потерпевшей. Мужчина злоупотреблял спиртным, испытывал финансовые трудности и предложил двоим ранее судимым знакомым напасть на квартиру семьи, чтобы похитить ценное имущество. Он сообщил подробную информацию о месте жительства и распорядке дня потерпевших, помог разработать план нападения. Сам в разбое участия не принимал. Убийство родственников в его планы не входило.

"Подсудимый признал вину и оказал содействие в раскрытии преступления и розыске соучастников. Уголовное дело в отношении остальных соучастников преступления рассматривается Верховным судом удмуртской республики", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал ранее ТАСС, 17 июня 2019 года по факту убийства и разбоя следователями было возбуждено уголовное дело, 18 июня один из пособников был задержан и заключен под стражу, позднее задержали второго пособника. В январе 2020 года руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев сообщил журналистам, что еще двоих человек, обвиняемых в разбое и убийстве с разбоем, задержали в Белоруссии.