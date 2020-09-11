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ДТП с участием Михаила Ефремова

В ОНК рассказали о состоянии Ефремова в СИЗО

Член ОНК Марина Литвинович сообщила, что актер не выглядит подавленным

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, помещенный после вынесенного 8 сентября приговора в СИЗО-5 на севере Москвы, освоился и не выглядит подавленным или расстроенным. Об этом сообщила ТАСС посетившая его в следственном изоляторе член ОНК Марина Литвинович.

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"Администрация к нему относится хорошо и всячески помогает сориентироваться в правилах СИЗО. Сам Ефремов рассказал нам, что его все устраивает, что отношение к нему со стороны администрации человеческое, отношения с сокамерниками хорошие", - сказала Литвинович.

Она добавила, что актер совершенно не выглядит подавленным или расстроенным. "Он уже понял, как там все устроено, знает основные правила, знает, что с ним будет происходить", - отметила член ОНК.

На вопрос, какова вероятность того, что Ефремову захочется чего-то запрещенного в СИЗО, например, алкоголя, Литвинович ответила, что по Ефремову видно, что "это ему уже совершенно не нужно".

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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